Эксперт объяснил, как рост цен на нефть повлияет на пенсии и рубль

Эксперт объяснил, как рост цен на нефть повлияет на пенсии и рубль
Подорожание нефти никак не влияет на курс российской валюты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Нефть марки Brent подорожала до 88 долларов за баррель — это максимум с осени 2014 года. Независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов рассказал, как это скажется на размере пенсий и российской валюте.

Эксперт рассказал в беседе с АБН, что причиной роста нефти в последние два года стали завышенные ожидания, связанные с курсом доллара.

«По сути с физическим рынком ничего не происходит, нефть есть, спрос на нее не особенно растет в связи с рецессией, пандемией и остальными факторами. А рост цен отражает ожидания на мировом рынке в отношении инфляции доллара», — отметил Адамидов.

Он назвал ситуацию с ростом нефти на протяжении последних двух лет странной, поскольку цены поднимаются практически непрерывно, и иногда показатель падает на 10 долларов, но быстро возвращается обратно.

По словам Адамидова, подорожание нефти никак не влияет ни на курс российской валюты, ни на общий уровень благосостояния граждан. Что касается пенсий, эксперт заявил, что уровень выплат могут поднять, но он не будет ощутимей обычного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс доллара взлетит в небо: экономист озвучил, когда подорожает валюта.

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