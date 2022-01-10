Курс доллара взлетит в небо: экономист озвучил, когда подорожает валюта

Эксперт в области экономики Михаил Хазин рассказал россиянам, когда ожидать сильного подорожания американской валюты.

Экономист заявил на YouTube-канале «Закон и порядок в США», что рост доллара в цене станет одним из последствий глобального экономического кризиса, который уже наступил во многих странах.

Он отметил, что в случае наступления настоящего апокалипсиса в мировой экономике курс доллара взлетит в небо. Как объяснил эксперт, в обстановке тотального обвала всей экономики все финансисты начнут искать наиболее ликвидный актив для расчетов и сбережений. Кроме доллара, по словам Хазина, других активов в подобном случае быть не может.

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