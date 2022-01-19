Объеденный животными труп мужчины нашли в доме в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленобласти нашли труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 января в полицию поступило сообщение о том, что в городе Любань в частном доме, 3, по Ленинградскому шоссе находится неопознанный труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в частном заброшенном деревянном доме частично объеденный животными скелетированный труп неустановленного человека, предположительно мужского пола. Возраст определить не представляется возможным.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяты шприц с жидкостью внутри, нож и молоток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в гостинице Ленобласти нашли труп мужчины с синяками на теле.