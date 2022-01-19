Под Гатчиной студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

Сотрудники полиции задержали молодую девушку за попытку вскрытия банкомата в Гатчинском районе Ленобласти.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что инцидент произошел в ночь на 18 января на Слуцкой улице в поселке Вырица. Неизвестная девушка пыталась вскрыть банкомат, внутри которого было 3,3 миллиона рублей. Для этого она использовала газовый баллончик и пластиковые трубки. Злоумышленница не успела довести дело до конца из-за появившейся охраны. Испугавшись, она сбежала с места происшествия.

Полиция по факту покушения на кражу возбудила уголовное дело. Предполагаемую преступницу задержали по адресу проживания на Малой Балканской улице в Петербурге. Ей оказалась 21-летняя студентка одного из городских вузов.

У нее дома нашли отмычки от дверных замков и комплект ножей. Правоохранители считают, что к покушению на кражу причастны и другие люди.

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