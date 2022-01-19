В Петербурге госпитализировали школьницу после удара стулом от одноклассницы

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции проводят проверку по факту получения школьницей травм.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 января в 03.35 в полицию из больницы поступило сообщение о том, что накануне в 14.34 в тяжелом состоянии была госпитализирована 13-летняя девочка.

По предварительной информации, в школе девочку стулом ударила одноклассница. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антидепрессанты могли стать причиной отравления подростка в Выборгском районе.