Антидепрессанты могли стать причиной отравления подростка в Выборгском районе

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, в результате которого с тяжелым отравлением была госпитализирована 18-летняя девушка.

Как стало известно Gazeta.SPB, подросток, предположительно, переборщил с антидепрессантами.

В Правоохранительные органы сообщение поступило из детской городской больницы. Сообщалось, что первого января около 22:35 скорая помощь забрала девушку с сильным отравлением.

Очевидцы сообщают, что пострадавшая находилась в гостях у друзей, где выпила шесть таблеток препарата, который продается строго по рецепту. При это о том, что девушка проходит курс лечения, не сообщается.

По имеющейся информации семья подростка благополучная и не стоит на учете в ОДН.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга могло произойти преступление сексуального характера. Бывший сожитель женщины мог приставать к ее дочери.