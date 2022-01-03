Антидепрессанты могли стать причиной отравления подростка в Выборгском районе

Антидепрессанты могли стать причиной отравления подростка в Выборгском районе
Антидепрессанты могли стать причиной отравления подростка в Выборгском районе. Фото: pexels.com

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, в результате которого с тяжелым отравлением была госпитализирована 18-летняя девушка.

Как стало известно Gazeta.SPB, подросток, предположительно, переборщил с антидепрессантами.

В Правоохранительные органы сообщение поступило из детской городской больницы. Сообщалось, что первого января около 22:35 скорая помощь забрала девушку с сильным отравлением.

Очевидцы сообщают, что пострадавшая находилась в гостях у друзей, где выпила шесть таблеток препарата, который продается строго по рецепту. При это о том, что девушка проходит курс лечения, не сообщается.

По имеющейся информации семья подростка благополучная и не стоит на учете в ОДН.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга могло произойти преступление сексуального характера. Бывший сожитель женщины мог приставать к ее дочери.

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