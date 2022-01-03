Подросток рассказала подруге матери о домогательствах бывшего сожители мамы

Подросток рассказала подруге матери о домогательствах бывшего сожители мамы
В Петербурге девочка-подросток заявила, что к ней приставал сожитель матери. Фото: pexels.com

В Выборгском районе Петербурга могло произойти преступление сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, не исключено, что бывший сожитель женщины приставал к ее дочери.

По всей видимости, девочка постеснялась рассказать матери о случившемся, поэтому поделилась сокровенным с подругой своей мамы по телефону. Признание девочка сделала еще в сентябре прошлого года. Однако мать девочки узнала об этом только сейчас.

Мать 13-летней пострадавшей написала заявление в полицию. По словам девочки, насильственные действия сексуального характера совершались еще в 2019 году. 42-летний сожитель женщины работал кровельщиком.

Отмечается, что семья потерпевшей хоть и неполная, но благополучная и на учете в ОДН не состоит. Подозреваемого в настоящий момент разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коммуналке на Бухарестской мужчина бил и насиловал пенсионерку до потери сознания.

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