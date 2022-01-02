В коммуналке на Бухарестской мужчина бил и насиловал пенсионерку до потери сознания

Об ужасах, происходящих за стеной, сообщил в полицию сосед пострадавшей по коммунальной квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 января, днем, в полицию обратился мужчина, он рассказал, что в коммуналке, расположенной по Бухарестской улице, в доме №94 корпуса 4, насилуют соседку.

Правоохранители прибыли в 2-х комнатную квартиру и нашли 60-летнюю женщину в жутком состоянии. Позднее ей диагностируют черепно-мозговую травму, гематомы скуловых костей, костей носа, геморогический шок. Пострадавшая была в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в НИИ Скорой помощи.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 28-летний неработающий житель Красноярского края.