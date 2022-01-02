В коммуналке на Бухарестской мужчина бил и насиловал пенсионерку до потери сознания

В коммуналке на Бухарестской мужчина бил и насиловал пенсионерку до потери сознания
Изнасилование могло произойти на Бухарестской улице. Фото: "Яндекс панорамы"
Об ужасах, происходящих за стеной, сообщил в полицию сосед пострадавшей по коммунальной квартире.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 января, днем, в полицию обратился мужчина, он рассказал, что в коммуналке, расположенной по Бухарестской улице, в доме №94 корпуса 4, насилуют соседку.
Правоохранители прибыли в 2-х комнатную квартиру и нашли 60-летнюю женщину в жутком состоянии. Позднее ей диагностируют черепно-мозговую травму, гематомы скуловых костей, костей носа, геморогический шок. Пострадавшая была в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в НИИ Скорой помощи.
Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 28-летний неработающий житель Красноярского края.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парадной на Бухарестской петербуржец домогался женщины.
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