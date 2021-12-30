В парадной на Бухарестской петербуржец домогался женщины

Мужчина приставал к женщине в парадной дома. Фото: СУ СК РФ по Петербургу

Мужчина приставал к женщине в парадной дома. Фото: СУ СК РФ по Петербургу

Преступление 27-летний житель Петербурга мог совершить в 2015 году.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу 30 декабря, горожанину предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера еще 6 лет назад.

В настоящий момент уголовное дело, возбужденное по статье «Насильственные действия сексуального характера», продолжают расследовать.

По версии следствия, мужчина 3 августа 2015 года в парадной одного из домов по Бухарестской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы, 1989 года рождения.

Петербуржец дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об аресте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку избили и изнасиловали в парадной дома на Подольской улице.