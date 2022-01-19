Amazon выпустил первый тизер сериала по «Властелину колец»

Amazon выпустил первый тизер сериала по &#171;Властелину колец&#187;
Кадр из тизера "Властелин колец: Кольца власти"

Amazon представил первый тизер своего сериала по трилогии Джона Толкина «Властелин колец».

Новый проект получил название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). В первом тизере рассказывается о происхождении 20 колец власти, которые достались разным народам из Средиземья.

Сериал, который уже получил продолжение на второй сезон, расскажет о событиях, произошедших до оригинальной трилогии режиссера Питера Джексона. При этом основные сюжетные линии проекта остаются секретом.

«Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. Серии будут выходить раз в неделю на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в новом сериале «Властелин колец» введут расовое разнообразие.

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