В Ленобласти женщина заказала убийство супруга: киллера поймали спустя 11 лет

В Ленобласти женщина заказала убийство супруга: киллера поймали спустя 11 лет
Задержанный признался в совершении убийства. Фото: СК РФ по Ленобласти

В Ленобласти задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого было обнаружено осенью 2010 года.

Как сообщает областное управление СК, в октябре 2010 года в придорожной канаве между деревнями Капорское и Иннолово Ломоносовского района нашли тело 50-летнего мужчины. Он был задушен. Правоохранительные органы приступили к расследованию уголовного дела об убийстве.

Раскрыть преступление удалось только сейчас. Причастным к убийству, как считают в СК, оказался ранее судимый 61-летний житель Ломоносовского района.

В ходе допроса он сознался, что совершил убийство по заказу супруги убитого и ее любовника. Киллер познакомился с жертвой, представившись специалистом по замене счетчиков, а после предложил ему показать свой земельный участок. В сентябре 2010 года подозреваемый задушил мужчину веревкой в своем гараже, а тело выбросил в канаву.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.

Отмечается, что супруги убитого и ее любовника к настоящему моменту уже нет в живых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объеденный животными труп мужчины нашли в доме в Тосненском районе.

заказное убийство киллер Ломоносовский район новости СПб


 

Новости партнеров
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Белый хлеб может спровоцировать развитие деменции
Белый хлеб может спровоцировать развитие деменции
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Грабители великодушно оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти женщина заказала убийство супруга: киллера поймали спустя 11 лет
Amazon выпустил первый тизер сериала по «Властелину колец»
Цены на автомобили в России продолжают расти: когда это закончится
СК выясняет обстоятельства смерти школьника во время урока физкультуры в ...
Живую москвичку признали умершей и аннулировали ее паспорт
Симптомы коронавируса у детей могут сохраняться до 5 месяцев
Коллективный иммунитет в Петербурге с учетом привитых и переболевших ...
Операторы связи рассказали, какие тарифы затронет инфляция