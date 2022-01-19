В Ленобласти женщина заказала убийство супруга: киллера поймали спустя 11 лет

В Ленобласти задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого было обнаружено осенью 2010 года.

Как сообщает областное управление СК, в октябре 2010 года в придорожной канаве между деревнями Капорское и Иннолово Ломоносовского района нашли тело 50-летнего мужчины. Он был задушен. Правоохранительные органы приступили к расследованию уголовного дела об убийстве.

Раскрыть преступление удалось только сейчас. Причастным к убийству, как считают в СК, оказался ранее судимый 61-летний житель Ломоносовского района.

В ходе допроса он сознался, что совершил убийство по заказу супруги убитого и ее любовника. Киллер познакомился с жертвой, представившись специалистом по замене счетчиков, а после предложил ему показать свой земельный участок. В сентябре 2010 года подозреваемый задушил мужчину веревкой в своем гараже, а тело выбросил в канаву.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.

Отмечается, что супруги убитого и ее любовника к настоящему моменту уже нет в живых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объеденный животными труп мужчины нашли в доме в Тосненском районе.