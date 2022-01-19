Набережная реки Фонтанке потерялась в паре. В Петербурге очередная коммунальная авария

На набережной реки Фонтанке случилось бедствие: прорвало трубу. Отмечается, что специалисты уже занимаются этим вопросом.

Прорыв на теплосетях произошел на набережной реки Фонтанки, 100 в Петербурге. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Если быть точнее повреждение трубы с горячей водой было замечено у Горсткина моста. Судя по предоставленным изданием кадрам, проход к мосту был закрыт, а вокруг образовалась стена из пара.

Сотрудники «Теплосети» уже работают на месте инцидента. По результатам, вероятно, будет принято решение о замене ненадежного участка. При этом отключение домов от подачи воды не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после Нового года, 5 января, жители Невского района остались без отопления из-за прорыва на проспекте Большевиков.