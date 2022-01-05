Из-за коммунальной аварии на проспекте Большевиков жители Невского района остались без тепла

Из-за коммунальной аварии на проспекте Большевиков жители Невского района остались без тепла
Из-за коммунальной аварии на проспекте Большевиков жители Невского района остались без тепла. Фото: pixabay.com

В среду, 5 января, жители Невского района остались без отопления из-за прорыва на проспекте Большевиков.

Вечером, 5 января, на проспекте Большевиков, 32 произошла коммунальная авария, в результате которой жители остались без тепла в домах. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

После осмотра поврежденного участка специалисты решили заменить поврежденное место трубопровода, чтобы в дальнейшем предотвратить более серьезные последствия.

Отмечается, что работы будут завершены к восьми вечера 6 января. К этому времени вернут подачу тепла в дома Невского района. До назначенного времени управляющие компании будут использовать пути замены теплоносителя, чтобы согревать батареи: они будут держать на постоянном контроле систему отопления и при снижении температуры заменять воду.

В настоящий момент на проспекте Большевиков работают специалисты, чтобы оперативно ликвидировать проблему.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Полевой улице в поселке Металлострой, отопление вернулось в жилые дома 3 января.

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