Теплоэнергетики вернули тепло жителям Металлостроя

Теплоэнергетики устранили дефект на трубопроводе на Полевой улице в поселке Металлострой, отопление вернулось в жилые дома. Из-за аварии на сетях почти 20 домов остались без тепла.

В воскресенье, 2 января, почти 20 домов отключили от теплоснабжения в Колпинском районе Петербурга. После завершения работ отопление вернулось в квартиры.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», работы велись без отключения горячего водоснабжения. Отопление 17 зданий, в том числе 15 жилых домов, восстановлено до границ балансовой принадлежности.

Замерзающие местные жители, забыв о новогодних каникулах, стали возмущаться происходящим в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что теплоснабжение 15 домов ограничили с 12:40 дня воскресенья до 1:40 ночи среды. Авария коснулась домов № 12, 14, 16, 18, 20 и 22 на Полевой улице, а также в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 на улице Богайчука.