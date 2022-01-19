В Приморском районе изъяли более 400 кг «санкционки» из ЕС

В Приморском районе изъяли более 400 кг "санкционки" из ЕС. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В Приморском районе изъяли более 400 кг "санкционки" из ЕС. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Около 457 кг санкционной продукции изъяли с прилавков в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В ходе проверки сотрудниками службы таможенного контроля с прилавков сняли более 400 кг запрещенной продукции из Европейского союза. Среди них были масло, мясная продукция и сыр. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Запрещенную к ввозу продукцию из Италии, Испании и Финляндии обнаружили на рынке города «Долгоозерный», который располагается на улице Ильюшина и в торговом комплексе «Старая Деревня» на Торфяной дороге.

Вся продукция, которую изъяли, была уничтожена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ККИ совместной с подведомственной организацией СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» в ходе рейда по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара в Петербурге.