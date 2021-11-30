ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара

ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара. Фото: пресс-служба ККИ

ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара. Фото: пресс-служба ККИ

Комитет по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга совместной с подведомственной организацией СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» в ходе очередного рейда по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара.

ККИ проверил законность размещения торговых точек в Центральном, Невском и Калининском районах. В результате 27 земельных участков были освобождены от незаконных торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Несанкционированная торговля велась такой продукцией как сувениры, рыба, текстиль. Прилавки, лотки, киоски, складные столы, тумбы, ящики по продаже овощей и фруктов демонтированы и отправлены на склад временного хранения.

За продажу товаров в неустановленных местах, а также за самовольное размещение оборудования нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за 18 ноября сообщалось об освобождении от незаконной уличной торговли более 15 точек на проспектах Наставников и Чернышевского, Большевиков и Испытателей, улицах Савушкина и Котина, Гражданском и Ленинском проспектах.