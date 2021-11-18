Смольный провел рейды по борьбе с незаконными торговцами у метро Петербурга

Смольный провел рейды по борьбе с незаконными торговцами у метро Петербурга
На нарушителей возбуждены административные производства. Фото: ККИ

На этой неделе петербургские власти провели рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей у семи станций метро.

Как сообщили в комитете по контролю за имуществом, у метро «Гражданский проект» от торговых точек освободили восемь незаконно занятых участков. Уличные торговцы продавали мясо, текстиль и табачную продукцию.

На нарушителей возбуждены административные производства. Фото: ККИ

У метро «Проспект Большевиков» свернули четыре объекта. Столы и прилавки по продаже текстиля, овощей и фруктов изъяли.

По две торговые точки демонтировали у метро «Проспект Ветеранов» и «Площадь Мужества», три у «Ленинского проспекта» и еще одну у «Московской».

Еще четыре прилавка с текстилем и рыбой изъяли у возле «Академической.

На нарушителей возбуждены административные производства. Фото: ККИ
На нарушителей возбуждены административные производства. Фото: ККИ

Также сотрудники ККИ освободили более 15 земельных участков на проспектах Наставников и Чернышевского, Большевиков и Испытателей, улицах Савушкина и Котина, Гражданском и Ленинском проспектах. С набережной канала Грибоедова изъяли автолавку с мороженым, в Ломоносове — автолавку с услугами шиномонтажа.

На нарушителей возбуждены административные производства. Фото: ККИ

На нарушителей возбуждены административные производства. Также незаконным землепользователям придется возместить стоимость работ по демонтажу торговых объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной рейд выявил нарушения ковидных ограничений в шести барах Петербурга.

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