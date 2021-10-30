Ночной рейд выявил нарушения ковидных ограничений в шести барах Петербурга

Увеселительные заведения, нарушившие эпидемические ограничения были закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга. Ночной рейд провели сотрудники Комитета по контролю за имуществом города совместно с Роспотребнадзором и полицией.

Операция по проверке соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября должна была остановить и выявить нарушителей нерабочих дней. Напомним, ковидные «каникулы» должны остановить цепочку заражений.

Рейд охватил 18 ресторанов, ночных клубов, кальянных и кафе в Петроградском, Центральном и Приморском районах. По итогам проверки были закрыты шесть заведений.

Это клубы на Большой Конюшенной площади и Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. Кроме того, в заведениях на проспекте Испытателей и Садовой улице обслуживающий персонал не носил маски, не требовал от гостей QR-кода, не было разметки и журналов дезинфекции.

Роспотребнадзором для нарушителей предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо, помещения опечатаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в РФ разработали технологию по выявлению поддельных QR-кодов.