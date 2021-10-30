В России назвали способ борьбы с поддельными QR-кодами

В России создали технологию, которая поможет в борьбе с поддельными QR-кодами. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Специалисты команды Pro Control создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Он включает в себя стандартный штрихкод и внутреннюю голографическую матрицу, которую невозможно скопировать или распечатать на обычном принтере. Для того, чтобы распечатать каждый QR-код, необходим специальный принтер.

При этом обычные QR-коды можно распечатать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии при помощи специальных программ.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. C 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.