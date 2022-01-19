В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше

В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше
В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше. Фото: Baltphoto

Счета за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге за текущей 2022 год вырастут. В сумме жители города могут переплачивать прежние цены, но не более, чем 83 рубля в месяц.

Советник председателя Комитета по тарифам Ирина Бугославская заверила, что цены на коммунальные услуги в городе не должны перерасти за 6,3 %. Такой предел был установлен в соответствии с платежеспособностью населения. Об этом сообщает «МК в Питере».

Тарифы поменяются с 1 июля 2022 года. Отмечается, что минимальный темп роста платежей за воду составит 1,7 %, за газ установят норму в 3,3 %. За электроэнергия придется заплатить на 5 % дороже, а тепловая энергия при этом составит подорожание в 6,3 %. В сумме прирост не должен превысить 83 рублей, отмечает эксперт.

На содержание общего имущества тарифы тоже изменятся. Их увеличат на 3,5 %. Специалист указала, что с 1 января жителей Петербурга в квитанциях ждет новая строка за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что деньги, которые были уплачены за услугу по вывозу мусора в январе, будут возвращены петербуржцам за несвоевременный вывоз отходов.

жкх комитет по тарифам КУ ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше
Выяснилось, где чаще всего бывали петербуржцы, обладающие «Пушкинской ...
Непривитым петербургским школьникам разрешат ходить на занятия
На Обуховской Обороны в квартире пенсионерки нашли расчлененную собаку
В Гатчинском районе во время омовения женщина утонула на глазах своих детей
Употребляя определенную группу продуктов, можно стать на шаг ближе к инсульту
Строить долгожданное метро в «Кудрово» планируют уже в 2023 году
На 64 году жизни ушла из жизни начальник ФГБУ «Северо-Западное ...