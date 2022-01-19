В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше

В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше. Фото: Baltphoto

В 2022 году петербуржцы будут вынуждены платить за КУ больше. Фото: Baltphoto

Счета за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге за текущей 2022 год вырастут. В сумме жители города могут переплачивать прежние цены, но не более, чем 83 рубля в месяц.

Советник председателя Комитета по тарифам Ирина Бугославская заверила, что цены на коммунальные услуги в городе не должны перерасти за 6,3 %. Такой предел был установлен в соответствии с платежеспособностью населения. Об этом сообщает «МК в Питере».

Тарифы поменяются с 1 июля 2022 года. Отмечается, что минимальный темп роста платежей за воду составит 1,7 %, за газ установят норму в 3,3 %. За электроэнергия придется заплатить на 5 % дороже, а тепловая энергия при этом составит подорожание в 6,3 %. В сумме прирост не должен превысить 83 рублей, отмечает эксперт.

На содержание общего имущества тарифы тоже изменятся. Их увеличат на 3,5 %. Специалист указала, что с 1 января жителей Петербурга в квитанциях ждет новая строка за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что деньги, которые были уплачены за услугу по вывозу мусора в январе, будут возвращены петербуржцам за несвоевременный вывоз отходов.