Глыба льда разбила Porsche, припаркованный у дома на Восстания

Льдина рухнула на припаркованный у дома на улице Радищева автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Льдина рухнула на припаркованный у дома на улице Радищева автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Лед, образовавшийся в Петербурге после таяния снега, травмирует не только прохожих, но и автомобили. Кусок льда рухнул на припаркованную в центре города иномарку.

Инцидент случился вечером в среду, 19 января, у дома 44 по улице Восстания. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ребятам повезло выйти из машины за 1 минуту до падения глыбы со здания», — написал автор записи.

На кадрах видно, что пострадал припаркованный у тротуара Porsche. У машины оказались разбиты фара и капот, также повреждены крыло и дверь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие выходные в скорою поступило 415 вызовов у травмах, полученных на улицах. В Петербурге повсеместно встречаются горе-катки, которые, вероятно, и стали причиной увеличения количества поступающих в больницы. Вот только, врачи утверждают обратное: лишь в некоторых случаях вина лежит на гололеде.