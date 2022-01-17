Ледовый период затянулся. Петербуржцы массово попадают в травмпункты из-за плохой зимней уборки

Ледовый период затянулся. Петербуржцы массово попадают в травмпункты из-за плохой зимней уборки
Петербуржцы массово попадают в травмпункты из-за плохой зимней уборки. Фото: Twitter/Дикий Петербург

Наплыв пациентов в травмпункты Северной столицы за последние дни ужасает: за минувшие выходные в скорою поступило 415 вызовов у травмах, полученных на улицах.

В Петербурге повсеместно встречаются горе-катки, которые, вероятно, и стали причиной увеличения количества поступающих в больницы. Вот только, врачи утверждают обратное: лишь в некоторых случаях вина лежит на гололеде. Об этом сообщает «Фонтанка».

В НИИ имени Джанелидзе заявили, что только 10% пациентов травмировались в результате падения от того, что поскользнулись. Однако в последние дни в отделении буквально «яблоку некуда упасть»: множество пациентов. Заявляется, что остальная часть травм — это бытовые, или они же спортивные, повреждения.

По сети распространилось видео, на котором отчетливо видно, сколько человек ждут помощи в НИИ. Люди на каталках и с костылями заполнили все пространство.

В пресс-службе заведения отметили, что 15 января было доставлено 55 пациентов с травмами, 10 из которых госпитализировали. Ситуация не стала лучше и на следующий день, когда в отделение поступило 52 человека на скорой и после осмотра врачами 42 человека были отправлены на домашнее лечение.

В связи с тем, что количество пациентов очень сильно выросло, в институте открывается еще одно травматологическое отделение, уже третье по счету. Количество больничных коек для пострадавших увеличат с 60 до 120.

Количество травмированных увеличилось не только в НИИ имени Джанелидзе. В других медучреждениях поток пациентов втрое больше. Например, в Городской больнице №26 за субботу-воскресенье поступило 230 пациентов, а учитывая пятницу — 380 человек. В Елизаветинскую больницу при этом за аналогичный промежуток времени доставили 369 человек, 129 из которых пострадали из-за гололеда: 100 госпитализированы, 29 получили помощь и направлены на амбулаторное лечение.

Важно то, что от каждого ведомства информация о пострадавших должна поступать в комитет по благоустройству. Но он отказался давать какие-либо комментарии журналистам. Можно только предположить, что за последние три дня насчитывается более тысячи пострадавших от гололеда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 18 января, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют увеличение порывов ветра в прибрежных районах.

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