«Скользим с ветерком»: петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице 18 января

В Северной столице во вторник, 18 января, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют увеличение порывов ветра в прибрежных районах.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу предупреждает жителей города о сильной гололедице и порывах северо-западного ветра до 15 м/с в ночь на 18 января.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночное время суток в Петербурге должно быть облачно с прояснениями, а днем ожидается переменная облачность. При этом осадков будет немного. Температура воздуха в течение суток от -7 до -5.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга объявили о проведении акции «Пропесочка», ее участники могут помочь властям в борьбе с последствиями «ледяной пустыни» на улицах. Также горожане раздают песок соседям для посыпки улиц. Для этого было закуплено 250 килограмм песка.