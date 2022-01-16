Жители петербургской Коломны сами закупили 250 кг песка для борьбы с гололедом

Коммунальщики сами не могут справиться.

Как сообщается в социально сети Instagram, петербуржцам приходится самим приобретать песок, чтобы посыпать скользкие улицы.

Гололед сводит с ума уже не первый день, однако у служб не получается справится со всеми жалобами. Поэтому людям пришлось бороться со скользкими тротуарами своими силами. Также горожане раздают песок соседям для посыпки улиц. Для этого было закуплено 250 килограмм песка.

Петербуржцы объявили о проведении акции «Пропесочка». Участники которой могут помочь властям в борьбе с последствиями «ледяной пустыни» на улицах. Желающим, которые придут с «ведрами, мешками, совками и лопатами», выдадут песок, чтобы раскидать его по улицам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зубы на асфальте оставить можно»: петербуржцы комментируют «уборку» города.