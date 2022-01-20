С 1 февраля россиян ждут сразу две новые выплаты

С 1 февраля россиян ждут сразу две новые выплаты
Будет проведена доиндексация страховой части пенсий неработающих пожилых людей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Высокая инфляция 2021 года, реальный размер которой превысил прогнозируемый рост, станет причиной сразу двух дополнительных выплат. Информация касается неработающих пенсионеров, инвалидов-льготников и всех россиян, получающих социальные выплаты.

По прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Путина будет проведена доиндексация страховой части пенсий неработающих пожилых людей на 2,7%. С учетом уже проведенной в январе индексации на 5,9%, общее повышение пенсии может оказаться рекордным. По расчетам специалистов Пенсионного фонда, средний размер страховой части для пенсионеров станет больше на полторы тысячи рублей, если сравнивать с суммами прошлого года.

С февраля также повысят социальные надбавки и выплаты. Процент индексации составит 8,4, вместо 5,9, как предполагалось изначально. Индексация коснётся и набора социальных услуг, на который имеют право федеральные льготники.

Льготный пакет включает:

  • Бесплатный проезд в пригородном и железнодорожном транспорте до больниц и поликлиник
  • Пребывание и лечение в санатории по медицинским показаниям
  • Бесплатные лекарства.

Пенсионеры-льготники могут получить реальные денежные суммы в размере 1313 рублей, если не пользуются продуктами из льготного пакета.

Выплаты инвалидам будут также проиндексированы на 8,4%. Выплаты составят: для I группы – 4430 рублей, для II группы – 3164 рубля, а для III группы 2533 рубля. Размер социального пакета составит 3117, 1850 и 1219 рублей, соответственно.

Если ветеран боевых действий откажется от услуг социального пакета и решит получить деньги, сумма выплаты составит 3481 рубль. Пострадавшие при аварии на Чернобыльской атомной электростанции с февраля также будут получать увеличенные выплаты: 3164 рубля для получивших инвалидность в результате аварии, и 2533 рубля для страдающих от лучевой или иных болезней, приобретенных при катастрофе или при ликвидации ее последствий.

Региональный компонент при расчете пособий и выплат также будет учитываться.

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