Торговые сети ограничили наценку в 10%, но только на некоторые продукты

В 2021 году сотрудники Федеральной антимонопольной службы проверили четыре крупнейшие в России торговые сети. По ее результатам мониторинга были выписаны предписания по регулированию цен и обозначены допустимые расценки на некоторые категории продуктов. Руководство компаний прислушалось к ФАС.

Первыми о снижении максимальной надбавки и закреплении ее на уровне, не превышающим 10%, сообщила пресс-служба торговой сети «Магнит». Цены будут отрегулированы на 200 наименований товаров 25 категорий. В них входят:

Хлеб

Крупы

Макаронные изделия

Молочные продукты

Колбасы

Мясо, в том числе птицы

А также ряд других продуктов, общая доля которой может составлять до 30-40% ассортимента магазина. Торговые сети заявили, что готовы продавать некоторые товары по закупочным ценам, то есть работать почти в убыток, пишут «Известия».

Загвоздка в том, что все эти продукты входят в базовую потребительскую корзину и относятся к товарам первой необходимости. Именно на основании цен на эти продукты Росстат высчитывает общий уровень инфляции. Ограничение надбавки в рамках 10% позволит, по подсчетам специалистов, снизить показатель инфляции на 0,2-0,4%.

В 2021 году наценка на товары из категории первой необходимости составляла, в среднем, 17,6%. Представители торговых сетей после проверки ФАС провели несколько совещаний с этой службой. По результатам переговоров был сформирован ряд инициатив, которые поддержали в службе.

Так, ретейлеры согласились установить максимальную наценку на товары первой необходимости на уровне 10%, издержки по транспортным расходам взять на себя и ежемесячно пересматривать список наименований из базовой продуктовой корзины, на которые устанавливается минимальная наценка.

В Антимонопольной службе похвалили ответственное отношение торговых сетей к формированию цен и отметили, что такая ценовая политика поможет привлекать больше клиентов. ФАС также призвала другие компании последовать примеру сетевых гигантов «Магнит» и «Верный».

Тем не менее экономисты и простые потребители опасаются, что недостаток прибыли ретейлеры будут компенсировать увеличением цен на другие категории товаров, не входящие в базовый набор Росстата. А значит данные о реальном росте инфляции будут некорректными.

В ФАС подчеркнули, что стоимость товаров премиум-класса, которые не входят в список регулярных покупок, торговые сети устанавливают самостоятельно. Здесь регуляторами выступают рынок и свободная конкуренция.