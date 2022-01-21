Новый пакет соцподдержки: 0% по ипотеке и дистанционка для мам в декрете

Общественная палата Российской федерации разработала пакет инициатив по дополнительной социальной поддержке российских семей. Многие предложения касаются жилищных условий, их скорейшего улучшения. Все предполагаемые нововведения были разработаны Общественной палатой совместно с ВЦИОМ. В основу лег масштабный опрос семей по всей России. Всего в опросе участвовали более 10 тысяч родителей.

На основании данных опроса Общественная палата РФ сформировала ряд предложений:

Ставку снизить до 0% на ипотеку, а также жилищный кредит, если в семье 3 и более ребенка

Для семей с пятью (и более) детьми предоставить бесплатное жилье в собственное имущество

Семьям, где есть дети с ограниченными возможностями, предоставить единовременное пособие на покупку жилья

Субсидировать 50% аренды жилой недвижимости многодетным семьям

Ввести ежемесячное пособие на каждого ребенка (такая мера поддержки эффективно работает на Сахалине, там значительно увеличилась рождаемость)

Возможность женщинам в декрете самостоятельно выбирать удобный график работы или даже дистанционной работы

Введение сертификатов в размере МРОТ на услуги няни для детей младше трех лет. По мнению специалистов

Общественной палаты, с помощью таких сертификатов можно формировать мини группы для лучшей социальной адаптации малышей.

Также опрошенные высказались за возможности дополнительного образования для детей, целевые контракты на обучение многодетных и предоставление одного обязательного бюджетного обучения в высших учебных заведениях для семей, где двое детей.

Представители Общественной палаты прислушались и к пожеланиям обеспечить льготными билетами на поезда и самолеты до места отдыха, отменить налог на единственное зарегистрированное имущество для семей, в которых трое и более детей, и увеличить пенсию для многодетной мамы на 10% за троих детей и дополнительные 5% за каждого последующего. Эти предложения родителей уже включены в список мер поддержки.

Весь пакет предложений будет направлен на рассмотрение Татьяне Голиковой. Общественная палата убеждена, что предложенные меры помогут увеличить рождаемость и вывести страну из демографического кризиса. Необходимость и реальную пользу от предложенных инициатив предстоит оценить аппарату зампреда правительства.