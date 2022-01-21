Новый пакет соцподдержки: 0% по ипотеке и дистанционка для мам в декрете

Новый пакет соцподдержки: 0% по ипотеке и дистанционка для мам в декрете
Весь пакет предложений будет направлен на рассмотрение Татьяне Голиковой. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Общественная палата Российской федерации разработала пакет инициатив по дополнительной социальной поддержке российских семей. Многие предложения касаются жилищных условий, их скорейшего улучшения. Все предполагаемые нововведения были разработаны Общественной палатой совместно с ВЦИОМ. В основу лег масштабный опрос семей по всей России. Всего в опросе участвовали более 10 тысяч родителей.

На основании данных опроса Общественная палата РФ сформировала ряд предложений:

  • Ставку снизить до 0% на ипотеку, а также жилищный кредит, если в семье 3 и более ребенка
  • Для семей с пятью (и более) детьми предоставить бесплатное жилье в собственное имущество
  • Семьям, где есть дети с ограниченными возможностями, предоставить единовременное пособие на покупку жилья
  • Субсидировать 50% аренды жилой недвижимости многодетным семьям
  • Ввести ежемесячное пособие на каждого ребенка (такая мера поддержки эффективно работает на Сахалине, там значительно увеличилась рождаемость)
  • Возможность женщинам в декрете самостоятельно выбирать удобный график работы или даже дистанционной работы
  • Введение сертификатов в размере МРОТ на услуги няни для детей младше трех лет. По мнению специалистов
  • Общественной палаты, с помощью таких сертификатов можно формировать мини группы для лучшей социальной адаптации малышей.

Также опрошенные высказались за возможности дополнительного образования для детей, целевые контракты на обучение многодетных и предоставление одного обязательного бюджетного обучения в высших учебных заведениях для семей, где двое детей.

Представители Общественной палаты прислушались и к пожеланиям обеспечить льготными билетами на поезда и самолеты до места отдыха, отменить налог на единственное зарегистрированное имущество для семей, в которых трое и более детей, и увеличить пенсию для многодетной мамы на 10% за троих детей и дополнительные 5% за каждого последующего. Эти предложения родителей уже включены в список мер поддержки.

Весь пакет предложений будет направлен на рассмотрение Татьяне Голиковой. Общественная палата убеждена, что предложенные меры помогут увеличить рождаемость и вывести страну из демографического кризиса. Необходимость и реальную пользу от предложенных инициатив предстоит оценить аппарату зампреда правительства.

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