Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о мошенничестве с деньгами петербургского метро

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве на 65,5 млн рублей в петербургском метро. Фото: pixabay

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве на 65,5 млн рублей в петербургском метро. Фото: pixabay

Красногвардейский райсуд Петербурга избрал меру пресечения главному инженеру Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Виктору Яковлеву, который является фигурантом дела о крупном мошенничестве с деньгами петербургского метро.

По решению суда, он проведет под домашним арестом два месяца.

Следствие ходатайствовало об аресте, при этом Яковлев и защитник просили о более мягкой мере пресечения. Они просили залог, либо запрет определённых действий, указав, что Яковлев скрываться не собирается, ранее являлся по вызову следователя для допроса, где выразил свое желание в сотрудничестве со следствием, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Защита также отметила, что Яковлев является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства, которое является собственностью его близкого родственника, имеет семью и детей, а также престарелых родственников, за которыми необходим уход, положительно характеризуется по месту работы, имеет ряд наград и поощрений.

Как и остальным фигурантам — владельцу и руководителю ООО «Альтернатива» Андрею Ефимову и предполагаемому посреднику Ивану Репину — Яковлеву разрешили выходить из дома только к следователю, в суд и в больницу. Ему запрещено использовать любые средства связи, в том числе Интернет, получать и отправлять посылки, бандероли и телеграммы, а также общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов.

Как полагает следствие, в 2017 году фигуранты организовали мошенническую схему — намеренно завысили цену контракта метрополитена с «Альтернативой» и распорядились оставшимися деньками, то есть 66 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге арестовал имущество жены владельца «Рив Гош».