ЦБ предупредил всех, у кого есть наличные деньги

ЦБ предупредил всех, у кого есть наличные деньги
Согласно опросам, граждане РФ выступают за то, чтобы государство не выводило из оборота монеты. Фото: Pixabay

ЦБ предупредил россиян по поводу перспектив наличных денежных средств в стране.

Накануне в СМИ появилась информация, что в РФ хотят запретить криптовалюту. Против такого вида денег выступил в первую очередь Центробанк. После этого появились сообщения, что опасаться стоит и тем, у кого есть наличные.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев прокомментировал ситуацию, сообщает PRIMPRESS. По его словам, наличные деньги в стране никуда не исчезнут еще очень долго. В ближайшее время этого точно не стоит опасаться.

Он также отметил, что сейчас остается спрос не только на бумажные деньги, но и на монеты. Кроме того, согласно опросам, граждане РФ выступают за то, чтобы государство не выводило из оборота монеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цена биткоина на криптобирже Binance за несколько часов выросла на 5% и теперь стоит 34,5 тысячи долларов. Капитализация цифровой монеты увеличилась до 643 млрд долларов. Это произошло после того как Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством.

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