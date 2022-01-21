В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:20 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. После 10:00 пробки снизятся на балл, а после 12 снова составят 4 балла. До 15:00 ситуация не изменится.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Каменноостровском проспекте, Обводном канале, Пироговской набережной, Литейном проспекте, Садовой улице, проспекте Энгельса, Московском проспекте.

Заторы также образовались на Большом Сампсониевском проспекте, Кантемировской улице, проспекте Непокоренных и Гражданском проспекте, на Московском и Пулковском шоссе. По КАД не проехать от Кудрово до Обухово, притормозить придется у Шушар, авария на севере у ЗСД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящей рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах снова гололед. Город будет ощущать влияние северной периферии циклона «Ида», который постепенно замедляет движение, и своим центром окажется над Псковской областью.