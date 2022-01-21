«Ида» сохранит в Петербурге холодную погоду и снег

В последний день уходящей рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах снова гололед. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 21 января, Петербург будет ощущать влияние северной периферии циклона «Ида», который постепенно замедляет движение, и своим центром окажется над Псковской областью.

««Ида» продолжит похолодание», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит 0…-2 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут от 0 до -5, в течение дня температура еще немного понизится. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье еще немного похолодает, а вот новая неделя начнется с более сильных морозов, добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. В Приморском и Калининском районах уборочной техники почти не наблюдается.