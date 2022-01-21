Уборочная техника проехала мимо Калининского и Приморского районов утром 21 января

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:00, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Меньше спецтехники в Курортном и Петродворцовом районах. А вот в Приморском и Калининском районах уборочной техники почти не наблюдается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за два дня, 19 и 20 января, рейд провели во всех районах города, проинспектировали 113 управляющих организаций. Инспекторы проверили почти 400 адресов. В итоге нарушения были выявлены в 27% проверенных адресов, сообщили в пресс-службе инспекции.