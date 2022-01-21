Уборочная техника проехала мимо Калининского и Приморского районов утром 21 января

Уборочная техника проехала мимо Калининского и Приморского районов утром 21 января
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:00, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Меньше спецтехники в Курортном и Петродворцовом районах. А вот в Приморском и Калининском районах уборочной техники почти не наблюдается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за два дня, 19 и 20 января, рейд провели во всех районах города, проинспектировали 113 управляющих организаций. Инспекторы проверили почти 400 адресов. В итоге нарушения были выявлены в 27% проверенных адресов, сообщили в пресс-службе инспекции.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка снега


 

Новости партнеров
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уборочная техника проехала мимо Калининского и Приморского районов утром 21 ...
С начала года коммунальщиков оштрафовали на 24,5 миллиона за плохую уборку снега
Ленобласть в преддверии выходных ждут снегопады и похолодание до -20 градусов
Рынок стрит-ритейла в Петербурге близок к полному восстановлению
ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют в России
В Пулково 21 января задержан один рейс
ЦБ предупредил всех, у кого есть наличные деньги
В Смольном объяснили ситуацию с уборкой Петербурга нехваткой мигрантов