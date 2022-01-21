С начала года коммунальщиков оштрафовали на 24,5 миллиона за плохую уборку снега

Сотрудники Государственной жилищной инспекции продолжают находить нарушения при проверке качества уборки города от снега и наледи.

За два дня, 19 и 20 января, рейд провели во всех районах города, проинспектировали 113 управляющих организаций. Инспекторы проверили почти 400 адресов. В итоге нарушения были выявлены в 27% проверенных адресов, сообщили в пресс-службе инспекции.

«За несвоевременное принятие мер по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов предусмотрены штрафные санкции», — отметила главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич.

С начала января после проверок Государственной жилищной инспекции Петербурга возбуждено 322 административных дела из-за плохой уборки снега и наледи. Общая сумма штрафов составила 24,5 млн рублей.

Напомним, за последние выходные в скорою поступило 415 вызовов по травмам, полученных на улицах. В Петербурге повсеместно встречаются горе-катки, которые, вероятно, и стали причиной увеличения количества поступающих в больницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что потепление уже начинает покидать Северную столицу, город снова ждет наледь. Однако и морозы задержатся ненадолго. Уже в начале следующей недели, 25 января, температура вновь будет выше нуля. Такое чередование ожидает петербуржцев и в феврале. Последний месяц зимы будет переменчивым и теплее обычного. Температура будет скакать от -8 до +3 градусов.