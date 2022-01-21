Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге Японии

Сейсмологи в ночь на субботу, 22 января, зафиксировали сильное землетрясение на юге Японии. Магнитуда подземных толчков достигла 6,6.

О сейсмической активности на островном государстве сообщила Геологическая служба США. По данным американских специалистов, эпицентр землетрясения находился в 78 километрах к юго-востоку от города Оита в одноименной префектуре. В городе проживает почти 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 51 километр.

Информация об угрозе цунами, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тела 26 человек обнаружили в Афганистане после землетрясения. Не менее 15 человек погибли от природной стихии в одной только деревне Бадрук.