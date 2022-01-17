Тела 26 человек обнаружили в Афганистане после землетрясения

Тела 26 человек обнаружили в Афганистане после землетрясения
Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 располагался в 154 км к северо-востоку от города Герат. Фото: pixabay

Жертвами землетрясения на северо-западе Афганистана стали 26 человек.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 17 января, в 154 километрах к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек.

Как сообщило агентство France-Presse, среди погибших числятся пять женщин. Не менее 15 человек погибли от природной стихии в одной только деревне Бадрук.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. Местные власти не исключают, что число погибших может увеличится.

До этого сообщалось о 12 погибших и десятках пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории Афганистана 14 января произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Эпицентр находился в 13 километрах от города Ишкашим, население которого составляет порядка 12 тысяч человек.

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