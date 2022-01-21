Выход двух фильмов «Миссия невыполнима» отложили из-за пандемии

Выход двух фильмов &#171;Миссия невыполнима&#187; отложили из-за пандемии
Седьмая часть выйдет 14 июля 2023 года, а восьмая - 24 июня 2024-го. Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

Пандемия коронавируса сдвинула сроки премьеры седьмой и восьмой частей франшизы «Миссия невыполнима».

Киностудии Paramount Pictures и Skydance сообщили о принятом решении в очередной раз отложить выход боевиков «Миссия невыполнима 7» и «Миссия невыполнима 8». В последний раз датами выхода новинок называли сентябрь 2022 и июль 2023 годов.

Перенос премьер связали с задержками, возникающими в условиях пандемии. Согласно новым планам, седьмая часть выйдет 14 июля 2023 года, а восьмая — 24 июня 2024-го.

«Мы с нетерпением ждем возможности предоставить кинозрителям беспрецедентный кинематографический опыт», — говорится в официальном заявлении киностудий.

Изначально выход седьмой части боевика с Томом Крузом в главной роли планировали на 2021 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «King’s Man: Начало» возглавил кинопрокат в России и СНГ.

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