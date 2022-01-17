Фильм «King’s Man: Начало» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «King’s Man: Начало» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм стал лидером российского кинопроката. Фото: кадр из фильма "King’s Man: Начало"

Британо-американский комедийный боевик «King’s Man: Начало» режиссера Мэттью Вона возглавил кинопрокат в России и странах СНГ.

Третья часть франшизы о секретной службе за минувший уикенд собрала в кинотеатрах РФ и СНГ почти 166 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

По сюжету, мир оказывается на грани войны, которую развязывают криминальные гении и коррумпированные политики. В это время в Британии создали шпионскую организацию, действующую на благо человечества и вдали от любопытных глаз. Но есть один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев.

Вторым по кассовым сборам оказался фильм «Крик», собравший за выходные 96,8 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает российская комедия «Последний богатырь: посланник тьмы», собравшая 96,6 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по итогам предыдущего уикенда в российском кинопрокате лидировал «Последний богатырь: посланник тьмы».

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