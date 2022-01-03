Фильм «Последний богатырь: посланник тьмы» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

Фильм &#171;Последний богатырь: посланник тьмы&#187; возглавил кинопрокат в РФ и СНГ
Третья часть "Последнего богатыря" лидирует в кинопрокате. Фото: кадр из трейлера на КиноПоиск

«Серебро» взял фильм «Человек-паук: нет пути домой».

Комедия российского режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: посланник тьмы» стала первой в прокате на территории России и в странах СНГ. Лента собрала 463,6 млн рублей за прошлые выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Это уже третий фильм про «последнего богатыря» Ивана, у которого появилась богатырская сила. В этой части главный герой и Василиса готовятся к свадьбе. Однако в разгар мероприятия девушку похищают. В поисках невесты Иван и его друзья оказываются в современной Москве.

На второй строчке рейтинга оказалась картина «Человек-паук: нет пути домой». Кинолента режиссера Джона Уотса собрала 281,3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год.

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