В Омской области зарезали отца, мать и 10-летнюю девочку-инвалида

В многодетной семье убили 38-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и их 10-летнюю дочь.

Жуткое убийство произошло в селе Юрьевка в Омской области. Преступник пробрался в дом, где зарезал отца, мать и ребенка. Еще двое детей сумели сбежать. Об этом сообщает Следственное Управление СК России.

Тело троих людей с ножевыми ранениями были найдены у дома. В жилище семьи вбежал среди ночи. В живых остались только 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. Они оказались у главы поселения, где рассказали о случившемся.

Мужчину убили в доме, пытавшаяся спастись женщина получила удары ножом в сенях, девочка-инвалид скончалась последней.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в жестоком убийстве петербурженки с выколотыми глазами подозревают ее сына.