В жестоком убийстве петербурженки с выколотыми глазами подозревают ее сына

В жестоком убийстве петербурженки с выколотыми глазами подозревают ее сына
Трагедия случилась в доме на улице Пионерстроя. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Петербурга произошло жестокое убийство женщины. В преступлении подозревают ее сына, его увезли в психбольницу имени Кащенко.

Трагический инцидент произошел 12 января в одной из квартир дома №18 на улице Пионерстроя. Вечером в отдел полиции обратился местный житель, с заявление о том, что его дядя кричал, что убил бабушку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело женщины. Погибшая была убита с особой жестокостью: у погибшей были обнаружены резаные раны туловища, рук ног, сломанные кости лица, черепа и туловища. У горожанки также не было глаз.

Подозреваемым оказался 46-летний сын пенсионерки, страдающий психическим заболеванием, его задержали. Уголовное дело возбудили по факту убийства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали дворника по подозрению в убийстве в хостеле.

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В жестоком убийстве петербурженки с выколотыми глазами подозревают ее сына
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