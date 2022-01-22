В Индии на свет появился ребенок с четырьмя руками и ногами

Необычный малыш появился на свет 17 января.

Ребенок появился на свет в индийской больнице Садар. У новорожденного в два раза больше конечностей, чем полагается. Местные жители говорят, что малыш является воплощением бога Вишну.

Индианка стало известной, когда родила ребенка с четырьмя ногами и руками. В медучреждение приезжают десятки желающих увидеть ее ребенка. Это было связано не только с любопытством. Многие уверены, что этот младенец — воплощение божества Вишну, который обычно изображается многоруким.

О рождении необычного малыша уже сняли репортаж.

Эксперты думают, что аномалия связана с осложнениями, которые могли возникнуть во время беременности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ираке родился первый в мире ребенок с тремя пенисами.