Пожар на станции «Старая Деревня» потушили

В настоящий момент метро «Старая деревня» все еще закрыта на вход и на выход.

Пресс-служба метрополитена Северной столицы сообщает, что в ближайшее время станция возобновит свою работу. Работы по возгоранию завершены

«Организатор перевозок» советует добираться наземным транспортом.

ст. м. «Пионерская» автобус: 93; троллейбус: 40.

до ст. м. «Комендантский проспект» автобус:125, 126. троллейбус: 25.

тс. м. «Беговая» автобус: 93, 101, 101А, 216; трамвай: 19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инженер пожарной безопасности «Петербургского метрополитена» задержан по делу о мошенничестве.