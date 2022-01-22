Пожар на станции «Старая Деревня» потушили

Пожар на станции &#171;Старая Деревня&#187; потушили
Пожар в здании метро потушили. Фото: Baltphoto

В настоящий момент метро «Старая деревня» все еще закрыта на вход и на выход.

Пресс-служба метрополитена Северной столицы сообщает, что в ближайшее время станция возобновит свою работу. Работы по возгоранию завершены

«Организатор перевозок» советует добираться наземным транспортом.

ст. м. «Пионерская» автобус: 93; троллейбус: 40.

до ст. м. «Комендантский проспект» автобус:125, 126. троллейбус: 25.

тс. м. «Беговая» автобус: 93, 101, 101А, 216; трамвай: 19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инженер пожарной безопасности «Петербургского метрополитена» задержан по делу о мошенничестве.

новости СПб пожар происшествие старая деревня


 

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