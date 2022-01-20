Главный инженер пожарной безопасности «Петербургского метрополитена» задержан по делу о мошенничестве

Задержание Яковлева прошло в рамках дела о крупном мошенничестве по контракту 2017 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Задержание Яковлева прошло в рамках дела о крупном мошенничестве по контракту 2017 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Правоохранительные органы задержали главного инженера Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Виктора Яковлева.

Как сообщает «Фонтанка», задержание Яковлева прошло в рамках дела о крупном мошенничестве по контракту 2017 года. Также транспортная служба ФСБ по итогам обысков задержала владельца организации «Альтернатива» Андрея Ефимова.

В пресс-службе метрополитена подтвердили проведение задержания и обысков, а также заверили, что на работе подземки это не отразилось.

По данным издания, в 2017 году «Альтернатива» выиграла конкурс на независимую оценку 50 объектов по заказу метрополитена. Сумма контракта составила 92 миллиона рублей. В ноябре 2020 года контракт был исполнен и оплачен. Однако, как считает следствие, начальная сумма контракта была завышена на 66 миллионов рублей, а документация была составлена фиктивна.

Также в рамках дела задержан предполагаемый посредник в сделке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на 750 тысяч рублей.