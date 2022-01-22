В ЗАГСах в Ростовской области разрешили громко смеяться

Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил. Фото: pixabay

Резонансный запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания исключили из правил. Фото: pixabay

В ЗАГСах Ростовской области отменили запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания.

Напомним, 17 января вступило в силу постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе. В документе, в частности, отмечается, что при проведении церемонии заключения брака запрещены разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех.

Последний пункт вызвал широкий общественный резонанс, и его решили исключить.

«Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — сообщили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на церемонии, проходившей в городе с населением всего 4,5 тысячи человек, присутствовали 55 гостей. Спустя пять дней после свадьбы двое из них стал жаловаться на симптомы коронавируса. При этом ранее в городке не регистрировали случаев заражения.