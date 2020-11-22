Свадьба в США обернулась смертью семи человек от коронавируса

Свадьба в США обернулась смертью семи человек от коронавируса
Никто из непосредственных гостей праздника не погиб. Фото: pixabay

Свадебное торжество в штате Мэн закончилось вспышкой коронавируса, в ходе которой болезнь подхватили 177 человек, а семеро скончались.

Об этом заявил американский центр по контролю и профилактике заболеваний. Оказалось, что на церемонии, проходившей в городе с населением всего 4,5 тысячи человек, присутствовали 55 гостей. Спустя пять дней после свадьбы двое из них стал жаловаться на симптомы коронавируса. При этом ранее в городке не регистрировали случаев заражения.

Позже недомогание почувствовали еще трое. В итоги вирус начал активно распространяться не только среди гостей, но и сотрудников ресторана, а также вторичные связи. Специалисты проследили его передвижение — инфекция затронула даже дом престарелых и тюрьму, находящиеся в 100 км от места, где проходило мероприятие. В центре по контролю заболеваний отмечают, что все госпитализированные и погибшие пациенты не были непосредственными гостями свадьбы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Якутии снимут с продажи антисептик, который привел к летальному отравлению семерых человек.

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