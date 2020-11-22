В Якутии снимут с продажи антисептик, ставший причиной смерти семи человек

Управление Роспотребнадзора в Якутии заявило, что антисептик, после приема которого умерли семь человек, будет снят с продажи.

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Томтор Таттинского района Якутии. Девять человек выпили антисептическое средство — семеро скончались, за жизнь мужчины и женщины продолжают бороться врачи, они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет РИА Новости .

Как сообщают в Роспотребнадзоре, 18 ноября в магазине «Баай Ас» кто-то из жителей села купил пять литров спиртосодержащего антисептика под названием «Кожный антисептик для обработки рук». В результате девять человек употребили его внутрь. Остатки вещества направлены на экспертизу в Якутск.

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