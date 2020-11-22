Шеф-редактор петербургского журнала напала с ножом на собутыльника

В субботу ночью в Невском районе Петербурга в одном из домов по улице Антонова-Овсеенко журналистка, защищаясь, ударила ножом в живот своего приятеля.

Как информируют в правоохранительных органах, свой поступок девушка объяснила самообороной: в ходе совместных возлияний между журналисткой и её товарищем, 27-летним уроженцем Архангельска, произошла ссора. Мужчина начал избивать собеседницу, и ей пришлось защищаться с помощью ножа.

В результате пострадавший доставлен в больницу с проникающей колото-резанной раной передней брюшной стенки и колото-резанной раной среднего пальца левой кисти, его состояние оценивают как среднетяжелое. Девушку же привезли в отдел полиции: в отношении журналистки составлен протокол за употребление запрещенных веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали жителя столицы, который открыл стрельбу на Московском проспекте.