Кировский район Петербурга в субботу вечером частично лишился света

В субботу, 22 января, примерно около 18 часов Кировский район Санкт-Петербурга на некоторое время погрузился во тьму. Беда затронула проспект Ветеранов, Дачный проспект и бульвар Новаторов.

О том, что в дома погас свет написали местные очевидцы в социальных сетях. В группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились снимки «заснувших» зданий.

Жители утверждают, что видели инцидент на проспекте Ветеранов, 18. По их словам, что-то произошло с электрической будкой напротив дома, — она заискрила. Отмечается, что на место приезжали пожарные, которые после уехали обратно.

Но света не было не только на Ветеранов, но и на Дачном проспекте и бульваре Новаторов. Со специалистами «Ленэнерго» связались «78.ru». Им рассказали, что отключение электроэнергии обусловлено технологическим нарушением на оборудовании 6 кВ.

По обещанию сотрудников компании, с 19:03 все потребители уже должны были получить электроэнергию в полном объёме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 января прорыв на теплосетях произошел на набережной реки Фонтанки, 100 в Петербурге.