Эксперт: в ближайшие две недели Россия может обогнать Францию по заболеваемости COVID-19

В ближайшие две недели Россия может обогнать Францию по заболеваемости COVID-19. Фото: pixabay.com

В ближайшие две недели Россия может обогнать Францию по заболеваемости COVID-19. Фото: pixabay.com

Эксперт опасается, что в течение ближайших двух недель по заболеваемости коронавирусом в сутки Россия обгонит Францию, где выявляется около 400 зараженных.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что прогноз по 100 или 200 заболевших COVID-19 человек в сутки не является пессимистичным. По мнению специалиста, в скором времени эти цифры могут увеличится. Об этом пишет ТАСС.

«Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию», — отметил эксперт.

Исаев считает, что число заболевших коронавирусом в эту волну превзойдет все прошлые показатели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российское правительство уже подготовило и утвердило план дополнительных мер по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон».