Троллейбусы встали на Наличной из-за обрыва сети

Троллейбусы встали на Наличной из-за обрыва сети
Самосвал оборвал контактную линию. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга самосвал оборвал контактную линию, троллейбусное движение было приостановлено.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 января, на пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного происшествия, на участке образовалась пробка из троллейбусов. Причиной стал обрыв контактной сети. Автор поста указал, что специалисты уже работают над восстановлением контактной линии.

В комментариях пользователи также указали, что пассажиры замерзли в результате остановки общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 23 января во Всеволожске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария заблокировала движение к Дороге жизни. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить KIA и Ford. Объезжать место происшествия приходится по встречной полосе.

новости СПб обрыв сети троллейбусное движение


 

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